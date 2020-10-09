Утром вновь начался ракетный обстрел Степанакерта

Ночь в Степанакерте прошла относительно спокойно. За ночь трижды звучала воздушная тревога, было слышно несколько приглушенных взрывов. Насколько далеко они были, и какой ущерб был нанесен Степанакерту, станет ясно в течение дня, когда состоится официальное подведение итогов.

Вчера более активному обстрелу подвергался город Шуши, пострадал Собор Святого Христа Всеспасителя (Газанчецоц). С разницей в несколько часов по церкви было нанесено два ракетных удара.

Во время второго ракетного удара на территории были журналисты, есть раненые. Один из них - российский военный обозреватель Юрий Котенок. Его накануне прооперировали.

Согласно официальным данным на 7 октября, в Армении и Карабахе с начала войны погибли 22 (2 на территории Армении) и ранены 93 мирных жителя. Полностью или частично были разрушены 4600 единиц недвижимости, вышли из строя 430 единиц имущества, 750 различных инфраструктур.

Азербайджанская сторона, в свою очередь, сегодня утром сообщила об обстрелах с армянской стороны, в частности о разрушениях в Бардинском районе, а также о пострадавших. По данным азербайджанской стороны, на сегодняшний день в Азербайджане погиб 31 мирный житель, 154 были ранены, повреждено 133 гражданских объекта и 928 домов.