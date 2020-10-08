Тер-Петросян подчеркивает важность решения городского совета Женевы

«7 октября с.г. городской совет Женевы принял решение об осуждении военной агрессии Азербайджана, признании права армян Арцаха на самоопределение и принуждении заморозить активы клана Алиевых в Швейцарии.

На первый взгляд, может возникнуть вопрос, какое значение может иметь решение какого-то городского совета среди множества подобных решений. Но это лишь на первый взгляд. Решение женевского городского совета содержит формулировку, которая беспрецедентна в ряду подобных заявлений. Речь идет о следующем пункте: «Женевский городской совет признает право армян Нагорного Карабаха на самоопределение как единственную возможность гарантирования его безопасности»», - отметил Тер-Петросян.

По его словам, по сути, формулировка :единственная возможность гарантирования безопасности» – это не что иное, как первая констатация необходимости применения доктрины «отделение во имя спасения» в методологии карабахского урегулирования. «Суть этой доктрины заключается в следующем: когда какое-либо государство на уровне властей на расовой, национальной, религиозной почве и почве ксенофобии систематически попирает гражданские права находящегося в своем составе этно-территориального меньшинства, прибегает к насилию, угрожает истреблением или выселением, то международное сообщество, посчитав сосуществование данных народов более невозможным, обязано принудительно, во имя сохранения существования данного меньшинства, отделить занимаемую им территорию от данного государства», - подчеркнул первый президент.

Он подчеркнул, что требование применения этой доктрины – самая перспективная возможность урегулирования карабахского конфликта, которой армянская дипломатия не имеет права не воспользоваться.

Городской совет Женевы накануне принял резолюцию, в которой осуждает военную агрессию Азербайджана против Нагорного Карабаха. Документ призывает признать право армян Карабаха на самоопределение как единственную гарантию их безопасности. Представители законодательного органа швейцарского города также потребовали заморозить активы клана Алиевых в Швейцарии.