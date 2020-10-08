МИД Армении: Обстрел журналистов со стороны Азербайджана носит преднамеренный характер

Обстрел со стороны Азербайджана журналистов, осуществляющих свою профессиональную деятельность в мирных поселениях, носит преднамеренный характер и преследует цель препятствовать документированию и представлению на суд международного сообщества военных преступлений азербайджанской армии, заявляет пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

«8 октября азербайджанские вооруженные силы повторно бомбардировали Собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц, расположенный в центре города Шуши, в результате чего были ранены и получили телесные повреждения иностранные журналисты Юрий Котенок, Левон Арзанов и член сопровождающей их группы Грант Баладян, прибывшие на место происшествия с целью освещения последствий бомбардировки того же храма в первой половине дня.

Желаем раненым журналистам скорейшего выздоровления и решительно осуждаем очередное военное преступление Азербайджана», - отмечается в заявлении пресс-секретаря МИД Армении.

В то же время Анна Нагдалян призвала все международное сообщество, правозащитные организации и организации, специализирующиеся в области свободы слова, обратить внимание «на этот вопиющий факт насильственного нарушения права на получение информации».

Отметим, что азербайджанская сторона опровергает свою причастность к этим ракетным ударам.