Говорить о возвращении районов становится абсурдным - Андраник Кочарян

Говорить о возвращении районов становится абсурдным, заявил в парламенте председатель комиссии по вопросам обороны и безопасности Национального собрания Армении, депутат правящей фракции «Мой шаг» Андраник Кочарян, касаясь вопроса о том, с какой повесткой дня должна армянская сторона идти на возможные переговоры.

Как сообщил министр иностранных дел Франции, сегодня в Женеве и в ближайший понедельник в Москве пройдут переговоры, цель которых - убедить воюющие стороны в Нагорном Карабахе начать переговоры о прекращении огня. Уже известно, что глава МИД Азербайджана находится в Женеве, а глава МИД Армении в понедельник посетит Москву.

Андраник Кочарян придает важность тому, что начинается этап разговора, но после прекращения боев, он считает, что логика переговоров может измениться, в повестке в первую очередь должен быть вопрос безопасности народа Карабаха.

«Если прежде речь шла о зоне безопасности в каких-то форматах - Казанские принципы, Мадридские принципы, то сегодня эта зона безопасности имеет совершенно другую ценность, и эта зона безопасности должна стать такой зоной, которая должна обеспечивать безопасность Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.]. Здесь говорить о возвращении районов, извините, уже становится абсурдным. Повестка дня по своей сути обязательно меняется», - сказал Кочарян.

На вопрос Радио Азатутюн, значит ли это, что говорить об уступках уже невозможно, Кочарян ответил: «Конечно, компромиссы должны быть, но эти компромиссы не могут не учитывать важность нашей зоны безопасности не только для Арцаха, но и для соседних стран, потому что в этой зоне уже начинают размещаться террористические силы».

По мнению главы оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна, армянская сторона должна «зафиксировать достижения на поле боя на дипломатическом уровне».

Из Степанакерта звучит заявление о том, что для достижения ощутимого результата в предстоящих переговорах в них должен обязательно принимать участие также Нагорный Карабах. По мнению Марукяна, это удобный повод для того, чтобы поднять вопрос участия Карабаха в переговорах.

«Это важное заявление, и если мы вернемся к соглашению о прекращении огня от 1994 года, то тогда Карабах полностью реализовал свою субъектность, следовательно, нужно, чтобы Арцах продолжал настаивать на своем участии, без участия Арцаха переговоры не могут быть эффективными, потому что стороной соглашения о прекращения огня является Арцах, а не Армения. Армения не находится в состоянии войны», - сказал Марукян.

Председатель комиссии НС по вопросам обороны и безопасности считает любые переговоры без участия Карабаха бесперспективными. «Сегодня идет широкомасштабная война против Арцаха, и, естественно, участие Арцаха является крайне важным. Хочу напомнить, что нарушенное соглашение о прекращении огня от 1994 года должно быть обновлено, и под тем соглашением, если помните, стояла также подпись Арцаха, это трехстороннее соглашение», - сказал он.

Президент России - союзницы Армении, публично отреагировал на ситуацию в Карабахе на 11-й день боевых действий. Путин охарактеризовал происходящее как трагедию, а также коснулся обязательств России перед Арменией в рамках ОДКБ, подчеркнув, что Россия всегда их выполняла, выполняет и продолжит выполнять.

Андраник Кочарян считает оценки Путина сдерживающими. «Чтобы у г-на Эрдогана не было соблазна, тем не менее, спровоцировать противника закодировать свои баллистические ракеты в направлении территории Армении», - отметил Кочарян.

Заявление Путина считает важным и оппозиционная фракция «Просвещенная Армения». «Он подчеркнул, что Российская Федерация имеет обязательства перед Арменией не только по двустороннему договору, но и в рамках ОДКБ, по Договору о коллективной безопасности. И в этом смысле я считаю, что это очень важные заявления и очень важные мессиджи Азербайджану», - отметил Эдмон Марукян.

Кстати, Андраник Кочарян сегодня заявил, что армянская сторона готова к гуманитарной паузе. «Г-ну Алиеву невыгодно брать паузу даже на час для того, чтобы забрать трупы для захоронения. Ведь это раскроет все содержание войны также и для их населения», - сказал он.