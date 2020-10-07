Глава МИД Азербайджана завтра отбудет в Женеву, а глава МИД Армении в понедельник посетит в Москву

Встреча глав МИД Армении и Азербайджана 8 октября в Женеве не предусмотрена, комментируя заявление министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана о предстоящих переговорах в Женеве, заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

«Принципиальная позиция Армении заключается в том, что не может быть ситуации, когда одной рукой ведутся переговоры, а другой - военные действия против Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.] и Армении. На данный момент императивом является прекращение широкомасштабной военной агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха», - сказала Нагдалян.

На вопрос Радио Азатутюн, значит ли это, что пока военные действия не прекращены, двусторонние переговоры состояться не могут, пресс-секретарь МИД ответила: «Для нас приоритетной задачей является прекращение военных действий».

«Я не могу сказать, какие переговоры пройдут в Женеве, но я уже вижу, что азербайджанская сторона заявила, что их министр иностранных дел в Женеве встретится с сопредседателями», - сказала Анна Нагдалян.

Сегодня стало известно, что глава МИД Азербайджана завтра направляется в Женеву. Как сказано в сообщении МИД Азербайджана, целью рабочего визита Джейхуна Байрамова в Женеву является встреча с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и представление позиции Азербайджана по урегулированию конфликта.

А на вопрос, возможны ли отдельные встречи, Нагдалян ответила: «В соответствии с принятой процедурой мы будем информировать общественность о любой встрече в повестке дня министра, особенно по карабахскому вопросу».

Позже Анна Нагдалян сообщила, что 12 октября глава МИД Армении посетит Москву. «Уже некоторое время ведутся подготовительные работы в направлении организации официального визита министра иностранных дел РА Зограба Мнацаканяна в Москву. Визит состоится 12 октября», - сказала она.

Отметим, что агентство Reuters сегодня сообщило, что министр иностранных дел Франции проинформировал, что в четверг в Женеве и в понедельник в Москве состоятся переговоры, цель которых - убедить воюющие стороны в Нагорном Карабахе начать переговоры о прекращении огня.

По сообщению Reuters, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сказал членам комитета по иностранным делам парламента Франции, что эти переговоры будут организованы Францией, Россией и США с целью начала диалога между сторонами без предварительных условий.