В Минобороны назвали ночную обстановку в зоне карабахского конфликта «стабильно напряженной»

В течение ночи обстановка в зоне нагорно-карабахского конфликта была стабильно напряженной.

Об этом на своей странице в Facebook сегодня утром написала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

«Рано утром в 8:30 противник попытался атаковать из района сосредоточения на южном направлении, но, потеряв три единицы военной техники, оставив более двадцати убитыми и ранеными, составом батальона бежал с подступов к Джебраилю», - сообщила Шушан Степанян.