В Минобороны назвали ночную обстановку в зоне карабахского конфликта «стабильно напряженной»

В течение ночи обстановка в зоне нагорно-карабахского конфликта была стабильно напряженной.
Об этом на своей странице в Facebook сегодня утром написала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.
«Рано утром в 8:30 противник попытался атаковать из района сосредоточения на южном направлении, но, потеряв три единицы военной техники, оставив более двадцати убитыми и ранеными, составом батальона бежал с подступов к Джебраилю», - сообщила Шушан Степанян.
Между тем, в Армии обороны Карабаха отметили, что «оперативно-тактическая обстановка не претерпела существенных изменений».
«На отдельных участках продолжились перестрелки, ракетно-артиллеристские удары. В настоящее время возобновились боевые действия на северном и южном направлениях. Подразделения Армии обороны продолжают уверенно контролировать обстановку, умелыми действиями подавляя активность противника», - говорится в сообщении.
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