Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Карабах

В Минобороны назвали ночную обстановку в зоне карабахского конфликта «стабильно напряженной»

(архивная фотография)

Пресс-секретарь Минобороны Армении рассказала также об утреннем бое на южном направлении.

В течение ночи обстановка в зоне нагорно-карабахского конфликта была стабильно напряженной.

Об этом на своей странице в Facebook сегодня утром написала пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

«Рано утром в 8:30 противник попытался атаковать из района сосредоточения на южном направлении, но, потеряв три единицы военной техники, оставив более двадцати убитыми и ранеными, составом батальона бежал с подступов к Джебраилю», - сообщила Шушан Степанян.

Между тем, в Армии обороны Карабаха отметили, что «оперативно-тактическая обстановка не претерпела существенных изменений».

«На отдельных участках продолжились перестрелки, ракетно-артиллеристские удары. В настоящее время возобновились боевые действия на северном и южном направлениях. Подразделения Армии обороны продолжают уверенно контролировать обстановку, умелыми действиями подавляя активность противника», - говорится в сообщении.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG