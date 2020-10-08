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Карабах

Пашинян убежден, что международное сообщество должно признать независимость Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян (архив)

Об этом премьер-министр Армении заявил в эфире Euronews.

«В этой ситуации международное сообщество должно сделать решительный шаг и признать независимость Нагорного Карабаха», - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в эфире Euronews.

Премьер-министр Армении пояснил: «Когда в зоне конфликта задействованы террористические группировки, которые воюют на стороне Азербайджана и были завербованы и перемещены в зону боевых действий Турцией, и с учетом того, что армяне Нагорного Карабаха в настоящее время находятся под угрозой существованию, потому что все населенные пункты Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], в том числе столица Степанакерт, постоянно обстреливаются ракетами».

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