Пашинян убежден, что международное сообщество должно признать независимость Карабаха

«В этой ситуации международное сообщество должно сделать решительный шаг и признать независимость Нагорного Карабаха», - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в эфире Euronews.

Премьер-министр Армении пояснил: «Когда в зоне конфликта задействованы террористические группировки, которые воюют на стороне Азербайджана и были завербованы и перемещены в зону боевых действий Турцией, и с учетом того, что армяне Нагорного Карабаха в настоящее время находятся под угрозой существованию, потому что все населенные пункты Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], в том числе столица Степанакерт, постоянно обстреливаются ракетами».