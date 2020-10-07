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Карабах

Жители Шуши говорят, что до последнего человека останутся в городе

Зал Дома культуры Шуши после ракетного обстрела, 7 октября 2020 г.

В Степанакерте со второй половины вчерашнего дня возобновились ракетные обстрелы, которые продолжались в течение всей ночи. Периодически звучали сигналы воздушной тревоги, за которыми следовали звуки обстрелов и взрывов. Об ущербе пока точной информации нет.

Два дня назад азербайджанская сторона ракетой «Смерч» практически полностью разрушила Дом культуры в Шуши.

«Сверху ударила бомба, это запрещенная бомба, ударила по подвалу, пробила потолок и упала в подвал. В подвале были женщины, дети, есть погибшие и раненые», - рассказал один из очевидцев.

Он сказал, что в Доме культуры в основном находятся дети, есть театральные и музыкальные группы․ «Они специально, преднамеренно стреляли по детям», - сказал наш собеседник.

«Мы останемся здесь до последней женщины, ребенка, мужчины. Нам некуда идти, мы будем хоть зубами держаться, но удержим», - заявил он.

Дом культуры торжественно открылся в 2017 году. В этом здании недавно состоялась церемония инаугурации новоизбранного президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна.

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