Обязательства России в рамках ОДКБ на Нагорный Карабах не распространяются – Песков

«Если страна-член ОДКБ подвергается какой-то агрессии, нападению извне, то в этом случае страны-участницы договора имеют обязательства встать на защиту такого государства. В данном случае речь-то идет об Армении, президент [РФ Владимир Путин] четко разъяснил и разграничил эти два вопроса, обязательства по ОДКБ не распространяются на Карабах», - согласно ТАСС, пояснил пресс-секретарь Путина.

По его словам, информация о том, что на территории Армении ведутся некие боевые действия, не подтверждается.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что руководство Армении не высказывало вопросов по поводу качества исполнения Россией обязательств в рамках ОДКБ. Он напомнил, что РФ несет обязательства перед Арменией, являющейся членом ОДКБ, и констатировал, что боевые действия ведутся не на территории Армении.