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Экономика

Парламент Армении принял поправки в закон о госбюджете на 2020 год

Министр финансов Атом Джанджугазян (архив)

Национальное собрание Армении сегодня, 89 голосами «за», при 0 – «против» и 0 – воздержавшихся, во втором и окончательном чтении принял законопроект о внесении изменений и дополнений в закон о госбюджете на 2020 год.

В связи с военной ситуацией правительство пересмотрело госбюджет, увеличив военные расходы на 40 млрд драмов (более 80 млн долларов).

Вчера парламент принял законопроект в первом чтении.

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