Парламент Армении принял поправки в закон о госбюджете на 2020 год

Национальное собрание Армении сегодня, 89 голосами «за», при 0 – «против» и 0 – воздержавшихся, во втором и окончательном чтении принял законопроект о внесении изменений и дополнений в закон о госбюджете на 2020 год.

В связи с военной ситуацией правительство пересмотрело госбюджет, увеличив военные расходы на 40 млрд драмов (более 80 млн долларов).

Вчера парламент принял законопроект в первом чтении.