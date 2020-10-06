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Экономика

Парламент Армении обсуждает проект об увеличении военного бюджета на 40 млрд драмов

Министр финансов Атом Джанджугазян (архив)

В связи с военной ситуацией правительство пересматривает государственный бюджет.

Национальное собрание обсуждает проект поправок в государственный бюджет, предусматривающий увеличение военных расходов на 40 млрд драмов (свыше 80 млн долларов).

Отмечается, что военные действия негативно скажутся на экономической активности.

Ожидаемые изменения и их последствия представил в Национальном собрании министр финансов Атом Джанджугазян․

Обсуждение проекта поправок к бюджету продолжится завтра.

Сегодня Национальное собрание приняло в первом чтении два законопроекта, согласно которым госслужащие, чиновники смогут перечислять неизрасходованные суммы своих социальных пакетов в различные фонды развития общегосударственного значения.

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