Парламент Армении обсуждает проект об увеличении военного бюджета на 40 млрд драмов

Национальное собрание обсуждает проект поправок в государственный бюджет, предусматривающий увеличение военных расходов на 40 млрд драмов (свыше 80 млн долларов).

Отмечается, что военные действия негативно скажутся на экономической активности.

Ожидаемые изменения и их последствия представил в Национальном собрании министр финансов Атом Джанджугазян․

Обсуждение проекта поправок к бюджету продолжится завтра.

Сегодня Национальное собрание приняло в первом чтении два законопроекта, согласно которым госслужащие, чиновники смогут перечислять неизрасходованные суммы своих социальных пакетов в различные фонды развития общегосударственного значения.