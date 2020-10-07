В заявлении, в частности, говорится: «В связи с эскалацией вооруженного противостояния между вооруженными силами Армении и Азербайджана правительство Уругвая еще раз выражает свою озабоченность риском дестабилизации в регионе и выражает свою солидарность с семьями погибших и пострадавших. Уругвай осуждает нападения на армянский народ, с которым он всегда поддерживал крепкие дружественные связи».

Уругвай подтверждает свою поддержку призывам международного сообщества к эффективному и немедленному прекращению огня, восстановлению атмосферы диалога и переговоров между двумя сторонами, что, согласно заявлению, является незаменимым условием для мирного урегулирования конфликта в соответствии с международным правом, резолюциями Совета Безопасности ООН и в рамках инициатив, поощряемых Минской группой ОБСЕ. В этом контексте Уругвай поддерживает призывы генерального секретаря ООН и членов Совета Безопасности ООН прекратить боевые действия и возобновить диалог.

«Вековая тесная дружба между армянским и уругвайским народами восходит к тому моменту, когда Уругвай с распростертыми объятиями принял армянских беженцев, спасшихся от Геноцида армян. Уругвай первым в мире признал Геноцид армян. Уругвай верен своим принципам и убеждениям. Сегодня важно осознать, что совместными усилиями возможно предотвратить новый геноцид. Предотвратить, а не признавать позже и осудить», - в беседе с Радио Азатутюн заявила посол Армении в Уругвае Эстера Мкртумян.