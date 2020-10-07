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Карабах

По свидетельству представителя МО РА, азербайджанцы большими группами собираются вдоль границы с Ираном

Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян (архив)

Он уверен, что при помощи этой тактики азербайджанская сторона пытается спровоцировать карабахскую сторону на открытие огня или нанесение удара вдоль границы: фактически, в направлении Ирана.

Уже второй день подразделения вооруженных сил Азербайджана начали прибегать к явным провокациям, на своей странице в Facebook написал представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«В частности, на южном направлении арцахско-азербайджанских боевых действий азербайджанские подразделения собираются большими группами непосредственно вдоль арцахско-иранской границы (вдоль реки Аракс) и, фактически укрываясь посредством этой границы, пытаются продвинуться вперед», - подчеркнул Ованнисян.

Он уверен, что при помощи этой тактики азербайджанская сторона пытается спровоцировать карабахскую сторону на открытие огня или нанесение удара вдоль границы: фактически, в направлении Ирана. Не исключено, что в результате боевых действий азербайджанские подразделения, не имея альтернативы, отступят или побегут на территорию Ирана. «

Во избежание всего этого, мы считаем, что иранская сторона, которая, безусловно, все это видит, должна предотвратить или заставить воздержаться от таких скоплений», - написал Арцрун Ованнисян.

Напомним, что официальный Тегеран пригрозил предпринять жесткие шаги против сторон карабахского конфликта, если бомбы, используемые во время боевых действий, продолжат падать на территорию Ирана.

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