Лидер Карабаха призывает сформировать новую международную антитеррористическую коалицию

В своем заявлении Араик Арутюнян отметил, что сегодня «Арцах [Нагорный Карабах - ред.] и Армения оказались в прямом смысле слова на передовой линии борьбы с международным терроризмом».

«Однако в нашем случае специфика состоит в том, что враг, угрожающий существованию мировой цивилизации, выступил против нашей родины, прикрываясь флагом государства-члена ООН, в составе регулярной армии этого государства и зачастую вместо этой регулярной армии.

В современном мире, когда невозможно ничего скрыть ни от кого, все воочию увидели и зафиксировали проникновение в Азербайджан международной террористической сети джихадистов. Ни для какого государства в мире уже не секрет, что мишенью этой чудовищной террористической сети является мирное население Арцаха и Армении, наши города и села, наше право жить свободно и распоряжаться своей судьбой», - подчеркнул лидер Карабаха.

«Турция, осуществляющая последовательную подпитку и управление этой сетью, сегодня при согласии приспособленческих властей официального Баку использует Азербайджан в качестве инструмента для создания нового очага международного терроризма на Южном Кавказе», - также добавил Арутюнян.

Он подчеркнул, что все государства мира «должны помешать планам Турции превратить Азербайджан в логово терроризма на Южном Кавказе».

«Армения и Арцах сегодня находятся на передовой линии этой борьбы, поскольку достойно приняли брошенный нам вызов. И мы будем бороться до окончательной победы. Но это проблема не только для Армении и Арцаха.

Как президент государства, ведущего борьбу за свою независимость, призываю цивилизованный мир принять активное участие в борьбе с терроризмом. Императивом дня является создание действенной и эффективной международной антитеррористической коалиции», - отметил лидер Карабаха.