Турция не согласна с призывами к немедленному прекращению огня

Его заявление прозвучало примерно через 12 часов после совместного призыва глав МИД стран-сопредседателей Минской группы о необходимости немедленного прекращения огня.

«Мы слышим призывы со всего мира к немедленному прекращению огня. А что потом? До этого было прекращение огня, но что произошло? Одним словом, прекращение огня может быть, но каким будет результат этого прекращения огня? Можете ли вы сказать Армении, чтобы она немедленно вывела свои войска с азербайджанских территорий? Можете ли вы найти какое-то решение хотя бы с выводом войск? Нет», - заявил Чавушоглу на совместной пресс-конференции со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Баку.

В свою очередь, глава МИД Азербайджана сказал, что переговоры по карабахскому урегулированию потеряли смысл два года назад после смены власти в Армении.

«С 1994-го по 2018 годы продолжались эти переговоры. Однако силы, пришедшие к власти в 2018 году, сделали все, чтобы эти переговоры лишились смысла», - отметил Байрамов.

Свое прибытие в Баку министр иностранных дел Турции объяснил сегодня желанием выразить поддержку Азербайджану. Во время встречи с президентом Азербайджана Чавушоглу вновь напомнил о формуле «Одна нация, два государства».

«Мы здесь для того, чтобы показать всему миру поддержку, оказываемую Турцией и турецким народом Азербайджану. Турция и турецкий народ готовы в любой момент оказать Азербайджану любую помощь в любой сфере», - подчеркнул Чавушоглу, обращаясь к Ильхаму Алиеву.

Как и глава МИД Турции, азербайджанский лидер также не скрывал, что одна из главных целей сегодняшней встречи - показать внешнему миру тесные связи между Анкарой и Баку.

«Встречи с моим дорогим братом, президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, его четкие заявления показали всему миру, что Азербайджан не одинок. Рядом с Азербайджаном находится глобальная сила, братская Турция. Именно эта поддержка придает нам силы. Эта поддержка также важна с точки зрения установления стабильности в регионе», - заявил Алиев.