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Карабах

В Карабахе подтвердили гибель еще 21 армянского военнослужащего

Министерство обороны Карабаха обнародовало имена 21 военнослужащего, погибшего в ходе боев против Азербайджана.

Отметим, что Азербайджан не публикует данные о военных потерях, а сообщает только о потерях среди гражданского населения.

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