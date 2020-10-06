В Карабахе подтвердили гибель еще 21 армянского военнослужащего

Министерство обороны Карабаха обнародовало имена 21 военнослужащего, погибшего в ходе боев против Азербайджана.
Отметим, что Азербайджан не публикует данные о военных потерях, а сообщает только о потерях среди гражданского населения.
Министерство обороны Карабаха обнародовало имена 21 военнослужащего, погибшего в ходе боев против Азербайджана.
Отметим, что Азербайджан не публикует данные о военных потерях, а сообщает только о потерях среди гражданского населения.
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