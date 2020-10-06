Футбол: С учетом создавшейся в регионе ситуации товарищеский матч Армения-Албания отменен

Об этом сообщает Федерации футбола Армении (ФФА) на своей странице в Facebook.

«Данное решение было принято с учетом создавшейся в регионе ситуации. Отменены также все медийные мероприятия, связанные с матчем Армения-Албания. В настоящее время УЕФА проводит мониторинг, и решение по месту проведения матча Армения-Грузия будет принято в ближайшие дни», - говорится в сообщении.

В сообщении ФФА отмечается, что если Армении придется играть с грузинской командой в рамках Лиги наций за рубежом, то и сборная Азербайджана должна будет провести игру с Кипром на нейтральном поле.

Ранее Федерация футбола получила от правительства Армении гарантии безопасности для проведения матчей с Албанией и Грузией в Ереване, о чем соответствующим образом был проинформирован УЕФА, говорится в сообщении.