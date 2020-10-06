Ночью на передовой в целом сохранялась относительно стабильная ситуация – Араик Арутюнян

Прошлой ночью на передовой в целом сохранялась стабильная ситуация, сегодня утром на своей странице в Facebook написал президент Карабаха Араик Арутюнян.

«Армия обороны продолжает блестяще и профессионально выполнять поставленную перед ней боевую задачу. В условиях военной ситуации эффективно действуют все звенья государственного управления. И в тылу, и на передовой все прекрасно знают, что делать. Все находится под моим непосредственным и полным контролем», - отметил Араик Арутюнян.

«Победа будет за нами, будьте уверены!», - резюмировал карабахский лидер.

В Министерстве обороны Карабаха охарактеризовали ситуацию на передовой как «относительно стабильно-напряженную».

«Армия обороны полностью владеет оперативно-тактической обстановкой и готова к любому развитию ситуации», - заявило военное руководство Карабаха.