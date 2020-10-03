Канада должна выяснить, как поставленное Турции военное оборудование оказалось в Азербайджане

Об этом первой сообщила одна из канадских групп по контролю над вооружениями - Project Plowshares.

Эксперты изучили видеоролики, распространенные ВВС Азербайджана, и пришли к выводу, что использованные беспилотники были оснащены системами прицельной стрельбы и съемки, произведенными канадским филиалом компании L3Harris Technologies.

Издания The Globe и Mail сообщили, что в начале этого года эта компания получила патент на поставку семи таких систем турецкому производителю дронов - компании Baykar.

«Министерство иностранных дел начало расследование, чтобы выяснить, что же на самом деле произошло, - сказал премьер-министр Канады, добавив: - Крайне важно, чтобы уважались ожидания Канады не нарушать права человека».

Акт о разрешениях на импорт и экспорт Канады запрещает продажу оружия и боеприпасов, если они могут быть использованы с целью нарушения международного гуманитарного права или прав человека.

«Официальные лица L3Harris Wescam пока никак не отреагировали», - сообщает агентство Reuters.