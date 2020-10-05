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Карабах

В Минобороны Армении заявили о «ловушке» и уничтожении более 200 азербайджанских военнослужащих в Карабахе

Шушан Степанян

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян сегодня у себя на странице в Facebook сообщила об успешно проведенной операции Армии обороны Карабаха, в которой, по ее словам, было уничтожено более 200 военнослужащих вооруженных сил Азербайджана.

По ее словам, «сегодня на одном из сложнейших направлений линии фронта Армия обороны применила тактический прием, создав у противника впечатление отступления».

«Противник, пытаясь быстро захватить позиции, оставленные армянской стороной, оказался в ловушке. После этого, в результате мощного удара артиллерии, большая часть азербайджанского подразделения была уничтожена. Оставив на поле боя более 200 убитых военнослужащих, противник обратился в беспорядочное бегство», - написала Шушан Степанян.

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