Пашинян: США должны объяснить, были ли F-16 предоставлены Турции для бомбардировки мирного населения

«Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора с советником президента Трампа по национальной безопасности Робертом О'Брайеном затронул деликатный вопрос: почему США ничего не предпринимают для того, чтобы не допустить применения военных самолетов F-16 американского производства против армян?» - пишет одно из самых авторитетных американских изданий - The New York Times.

«Соединенным Штатам необходимо объяснить, предоставляли ли они эти F-16 для бомбардировки мирных сел и мирного населения», - в интервью The New York Times по телефону сказал Пашинян, добавив, что советник Белого дома по нацбезопасности «выслушал и признал его озабоченность».



Более того, О'Брайен пообещал организовать телефонный разговор между премьер-министром Армении и президентом США.

По сведениям The New York Times, однако, этот телефонный разговор не состоялся, поскольку спустя несколько часов после телефонного разговора Пашиняна и О'Брайена Дональд Трамп заявил, что инфицирован коронавирусом.

«Проблемы со здоровьем господина Трампа, однако, только подчеркнули, насколько отчуждена его администрация от этого конфликта, не обещающего легких дипломатических побед», - пишет газета.

Автор статьи The New York Times также задал Пашиняну прямой вопрос: готова ли Армения в рамках мирного урегулирования проблемы вернуть какие-либо территории? В ответ Пашинян сказал, что адресатом этого вопроса является не он, а руководство Нагорного Карабаха.

В беседе с американским изданием Пашинян также заявил, что нынешние бои, которые начались 27 сентября, после напряженности в течение нескольких месяцев, для Армении представляют «угрозу выживания, прежде всего из-за роли Турции, которая является преемницей Османской империи, уничтожившей под конец Первой мировой войны около 1,5 млн армян», отмечает The New York Times, напоминая, что Конгресс США, а также многие другие страны, признали массовую резню армян 1915 года геноцидом, что, однако, Турция решительно отвергает.

В беседе с американским изданием премьер-министр Пашинян также отметил, что у Азербайджана давно были надежды решить карабахскую проблему силой, однако в вопросе последнего нападения в роли подстрекателя Баку выступила Турция.

«Это продолжение примененной Турцией в отношении армян политики геноцида», - отметил премьер, напомнив также о переброске Турцией в Азербайджан сирийских наемников и террористов, которые должны были усилить сухопутные подразделения азербайджанской армии.

«Описав возникший между христианской Арменией и мусульманским Азербайджаном карабахский конфликт как «цивилизационный фронт», господин Пашинян отметил, что конфликт идет не за территории, ставки здесь гораздо более высокие», - отмечает The New York Times.

«Армения является последним препятствием на Южном Кавказе на пути продвижения Турции на север, юг и восток», - цитирует слова Никола Пашиняна американское издание.