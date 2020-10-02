Премьер-министр Армении советнику президента США: Прекращение огня невозможно без выведения наемников и террористов из региона

Как сообщает отдел информации и общественных связей аппарата премьер-министра Армении, посол О'Брайен выразил глубокую озабоченность американской стороны ситуацией на Южном Кавказе. Он подтвердил заинтересованность США в скорейшем прекращении огня, стабильности и готовности быть полезным для Армении и региона. О'Брайен подчеркнул, что у конфликта нет военного решения, и подтвердил позицию, выраженную президентом США Дональдом Трампом в совместном заявлении с президентами Россией и Франции от 1 октября.

Согласно сообщению, премьер-министр Армении подробно рассказал о текущей ситуации. «Никол Пашинян подчеркнул факт причастности Турции к боевым действиям и размещения Турцией наемников и террористов из Сирии в Азербайджане. Премьер-министр подчеркнул необходимость вывода наемников и террористов из региона, без чего прекращение огня невозможно», - говорится в сообщении.