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Премьер-министр Армении советнику президента США: Прекращение огня невозможно без выведения наемников и террористов из региона

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен

Прошлой ночью премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном.

Как сообщает отдел информации и общественных связей аппарата премьер-министра Армении, посол О'Брайен выразил глубокую озабоченность американской стороны ситуацией на Южном Кавказе. Он подтвердил заинтересованность США в скорейшем прекращении огня, стабильности и готовности быть полезным для Армении и региона. О'Брайен подчеркнул, что у конфликта нет военного решения, и подтвердил позицию, выраженную президентом США Дональдом Трампом в совместном заявлении с президентами Россией и Франции от 1 октября.

Согласно сообщению, премьер-министр Армении подробно рассказал о текущей ситуации. «Никол Пашинян подчеркнул факт причастности Турции к боевым действиям и размещения Турцией наемников и террористов из Сирии в Азербайджане. Премьер-министр подчеркнул необходимость вывода наемников и террористов из региона, без чего прекращение огня невозможно», - говорится в сообщении.

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