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Карабах

Лавров: Необходимо придумать четкие шаги по предотвращению кровопролития в Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (архив)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что необходимо придумать четкие шаги по предотвращению кровопролития в Нагорном Карабахе.

По словам Лаврова, главы дипломатических ведомств стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ готовят совместное заявление по вопросу карабахского конфликта.

Глава МИД России сообщил, что по этому вопросу он находится на связи с Турцией и Ираном.

С совместным заявлением о прекращении возобновившихся в Нагорном Карабахе военных действий на прошлой неделе выступили главы государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - Владимир Путин, Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон. «Мы призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно и добросовестно выполнить взятые на себя обязательства и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры под эгидой Минской группы ОБСЕ», - говорится в совместном заявлении президентов России, США и Франции.

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