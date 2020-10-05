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Карабах

Минобороны Карабаха подтвердило гибель еще 21 военнослужащего

Министерство обороны Карабаха сегодня обнародовало имена еще 21 военнослужащего, погибшего в ходе боев против Азербайджана.

Таким образом, общее число подтвержденных жертв среди армянских военнослужащий с начала боевых действий 27 сентября возросло до 222.

Азербайджан по-прежнему не раскрывает свои военные потери.

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