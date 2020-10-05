Азербайджан начал широкомасштабное наступление на южном направлении, «наши войска отбрасывают противника назад» - Ованнисян

Утром Азербайджан начал широкомасштабное наступление на южном направлении, сегодня утром на пресс-конференции заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, подчеркнув, что «наши войска ведут упорные бои, отбрасывая противника назад».

Ованнисян также сообщил, что азербайджанские ВС параллельно начали интенсивный ракетный обстрел столицы Нагорного Карабаха Степанакерта.

«В данный момент уточняются данные о пострадавших», - сказал представитель Минобороны Армении.

Арцрун Ованнисян назвал дезинформацией утверждения азербайджанской стороны о том, что из некоторых районов Республики Армения ведется ракетный обстрел по азербайджанским целям.

«Это полная дезинформация. То видео, которое они пытались представить в качестве доказательства, ничего не подтверждает, откуда ведутся данные ракетные обстрелы, и еще вообще вопрос, со стороны Армении, Арцаха или вообще это видео с другой войны», - сказал Ованнисян.

«Это заявление готовит почву для провокации. Как мы видели, это произошло в случае с Варденисом несколько дней назад, то же самое происходит и сейчас. Здесь тоже есть один деликатный вопрос, ведь Азербайджан очень часто признает приграничные территории Арцаха территорией Армении», - подчеркнул представитель Минобороны Армении.