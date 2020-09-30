Община Сотк в Гегаркунике также подверглась артиллерийскому обстрелу

Минувшая ночь в общине Сотк Гегаркуникской области Армении прошла довольно напряженно. В течение всей ночи работала азербайджанская артиллерия, село находилось под артиллерийским обстрелом, также летали беспилотники. Один из них сбила система ПВО Армении, он не достиг пункта назначения, предполагается, что мишенью была местная школа или находящаяся неподалеку железная дорога. Жители говорят, что в результате обстрелов также были повреждены их дома.

Окна в домах разбиты, стены расшатались. Глава укрупненной общины сообщил Радио Азатутюн, что община попытается своими силами помочь жителям провести предварительные работы по укреплению. В результате применения артиллерии был поврежден дом сельского старосты, а также забор дома.

Сегодня в Сотке находился также омбудсмен Армении. Вместе с главой села он обошел территорию, увидел повреждения.

Один из жителей рассказал: «Было 1:45, к тому времени окна были уже разбиты, я сказала ребенку встать, чтобы осколки ему не навредили. Мы вышли во двор, увидели людей, мы боялись выйти, честно говоря. Ребенок сказал: может быть турки вошли в село. Я успокоила его. Мы вышли, увидели, что люди собрались, смотрели на разрушенный дом... Это наш дом, куда нам идти, мы здесь должны остаться, куда нам идти, нам больше некуда идти. Ложимся одетыми, встаем одетыми. Вчера ночью стрельба была сильнее».

Почти такая же ситуация была в Варденисе, только здесь отмечают, что, по сравнению с тремя прошедшими днями, сегодня в течение дня было более спокойно, по крайней мере днем в небе не было видно беспилотников, звуки выстрелов слышны не были. По словам жителей, стрельба становится интенсивнее ночью и рано утром.

В Варденисе отмечают, что у них достаточно сильная воля, несмотря на напряженную обстановку, они не собираются покидать свой город, отмечают, что у них даже происходит обратный процесс: узнав о напряженной ситуации, их родственники приезжают в Варденис. Один из жителей рассказал, что приехал в родной город из Эчмиадзина, сказал, что здесь живут его родители и братья, он ни на минуту не колебался перед приездом. А вчера из Еревана приехал его сосед.

«Паники нет, все приезжают, все стоят за наш народ, половина на постах, половина размещает раненых», - говорят жители Вардениса.