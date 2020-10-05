Вчера в результате обстрелов Степанакерта и Шуши погибли не менее 4 мирных жителей, десятки были ранены

Удары по Степанакерту начались вчера рано утром, с 7:30, прозвучал первый сигнал воздушной тревоги, после чего Азербайджан в течение всего дня с самолетов, а также системами «Смерч» и «Полонез» обстреливал столицу Карабаха. Подтверждение в связи с военной техникой было также из официальных источников.

Разрушены здания, дома, в городе видны большие глубокие ямы, образовавшиеся в результате взрывов. Вчера в разных частях Степанакерта был заметен поднимающийся в небо черный густой дым.

Информации о возможном поражении объектов стратегического значения пока не поступало.

Видеокамера Радио Азатутюн зафиксировала следы удара кассетной ракеты «Смерч». Напомним, что кассетные боеприпасы запрещены в мире, но, несмотря на то, Азербайджан применяет их даже против мирных жителей.

После вчерашних беспрецедентных ударов по Степанакерту и Шуши было принято решение о переносе пресс-центра в другое, более безопасное место. В заявлении МИД Нагорного Карабаха говорится, что были приняты во внимание сложившаяся ситуация и тот факт, что журналисты специально таргетируются азербайджанцами, и есть задача обеспечения физической безопасности иностранных граждан и предотвращения угрозы для их жизни, именно это стало причиной такого решения.

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сегодня утром написал в Facebook, что в данный момент ВС Азербайджана ведут интенсивный ракетный обстрел Степанакерта.