МИД Армении: Цель дезинформационной кампании Баку - скрыть массированные обстрелы крупных населенных пунктов Карабаха

«Агрессия, развязанная Азербайджаном против Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] при содействии Турции и с привлечением иностранных боевиков-террористов, сопровождается кампанией дезинформации и фальсификаций, выходящей за пределы разумного», заявляет МИД Армении.

«Будучи неспособным добиться каких-либо успехов на поле боя, азербайджанская сторона, с одной стороны, говорит о воображаемых успехах, а с другой, распространяет ложные слухи о том, что якобы Армения наносит удары в направлении азербайджанских населенных пунктов, - говорится в заявлении. – Из этого ряда также дезинформация последних часов о нанесении с территории Республики Армения ударов по населенным пунктам в глубине территории Азербайджана».

МИД Армении убежден, что цель дезинформационной кампании - скрыть массированные обстрелы со стороны Азербайджана крупных населенных пунктов Нагорного Карабаха с первых дней войны, в результате чего только сегодня были зафиксированы многочисленные жертвы среди гражданского населения, и был нанесен серьезный ущерб гражданской инфраструктуре жизнеобеспечения.

«Распространяя подобную лживую информацию, Азербайджан также готовит почву для продолжения своей преступной политики и расширения географии войны, - подчеркивает внешнеполитическое ведомство Армении, заверяя: - Любая провокация азербайджанской стороны получит соразмерный ответ со стороны Республики Армения».