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Карабах

Атаки в северном и южном направлениях были успешно отражены - Минобороны Карабаха

Карабахский лидер Араик Арутюнян с солдатами Армии обороны, 4 октября 2020 г.

В минувшее воскресенье противник развернул широкомасштабные наступательные операции на северном и южном направлениях, сообщает Минобороны Карабаха.

«В частности, бронетанковые части и пехота противника предприняли попытки атаковать Мадагис, но они были пресечены точными артиллеристскими и противотанковыми ударами армянской стороны. Противник понес значительные потери военной техники и живой силы», - говорится в сообщении.

«Подразделения Армии обороны также успешно предотвратили все атаки вооруженных сил Азербайджана на южном направлении. Противник, будучи разгромлен и оставив на поле боя тело убитого полковника, был отброшен назад. Средства ПВО Армии обороны также поразили 3 самолета на южном направлении», - говорится в сообщении Минобороны Карабаха.

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, в свою очередь, опубликовал в Facebook потери азербайджанских вооруженных сил с начала широкомасштабных боевых действий 27 сентября.

Напомним, Азербайджан не публикует данные о своих военных потерях, а сообщает только о потерях среди мирного населения.

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