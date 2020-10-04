Если международное сообщество не даст верную оценку ситуации, Европе следует ждать Турцию в окрестностях Вены – Пашинян

Если международное сообщество не даст верную оценку ситуации, Европе следует ждать Турцию в окрестностях Вены, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью немецкому изданию Bild.

«Я считаю, что событиям, происходящим в нашем регионе, уделяется достаточно внимания со стороны международного сообщества. Возможно, потому, что в зоне карабахского конфликта появились наемники и террористы из Сирии», - отметил премьер-министр Армении.

На замечание издания Bild о том, что он говорил с представителем администрации президента США Дональда Трампа по поводу напряженной ситуации, Пашинян ответил: «Я провел телефонный разговор с советником президента Трампа по национальной безопасности г-ном О'Брайеном. И в тот вечер мы услышали новость о заражении господина Трампа коронавирусом. Однако в любом случае мы поддерживаем связь с нашими американскими партнерами, потому что США являются сопредседателем Минской группы ОБСЕ, которая занимается урегулированием карабахской проблемы».

На вопрос издания, может ли поддержать канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр ответил: «Думаю, что основанный на истине голос таких лидеров может иметь большое влияние на реалии. Знаете, я могу сказать, что президент Франции Эммануэль Макрон очень четко заявил, что Азербайджан был автором нападения. Он четко заявил, что именно Турция поощряла нападение Азербайджана на Нагорный Карабах и Армению. Он очень ясно констатировал, что есть наемники из Сирии, которых Турция перебросила в зону конфликта для ведения войны с Нагорным Карабахом и Арменией. По сути, то же самое о наемниках и деятельности Турции было четко констатировано Россией, хотя и не так прямо и однозначно. И, фактически, Исламская Республика Иран также констатировала факт наличия наемников. Это очень важно».

Премьер-министр подчеркнул, что ожидает четкой позиции и что Германия должна «дать оценку вовлечению в регион и в конфликт завербованных Турцией террористов и наемников из Сирии»

«Если международное сообщество верно не оценит геополитическое значение этой ситуации, тогда Европе следует ждать Турцию в окрестностях Вены», - сказал глава правительства Армении.

А в ответ на вопрос, считает ли он возможными мирные переговоры с Эрдоганом, Никол Пашинян отметил: «Я считаю произошедшее террористическим нападением. И когда происходит террористическое нападение, естественно, любая страна в первую очередь должна предпринять действия, направленные на защиту собственной безопасности. Мы сейчас этим и занимаемся».