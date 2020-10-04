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Карабах

Франсуа Олланд: «Происходящее касается не только Армении, мы стоим перед настоящей войной»

Бывший президент Франции Франсуа Олланд (архив)

Сегодня утром по призыву мэра армянонаселенного города Альфорвиль близ Парижа Люка Карвунаса состоялся митинг солидарности с Нагорным Карабахом и Арменией. На митинге присутствовал бывший президент Франции Франсуа Олланд.

«То, что происходит в Армении, касается не только Армении. Это касается всего мира. Мы стоим перед настоящей войной, которую начал Азербайджан с военной помощью Турции и предоставленными ею дополнительными силами», - заявил Олланд.

Сегодня 173 французских деятеля в сотрудничестве с Координационным советом армянских организаций Франции в газете Le Journal du Dimanche выступили с заявлением, в котором призвали власти Франции пересмотреть свою стратегию в армяно-азербайджанском конфликте. Они считают недостаточным предложение президента республики Эмманюэля Макрона о посредничестве для возобновления переговоров между двумя сторонами.

Подписавшиеся под призывов, в числе которых мэры Парижа и Марселя Анн Идальго и Мишель Рубирола, а также главы различных регионов, такие как Валери Пекресс и Лоран Вокье, требуют от властей Франции «решительно осудить азербайджанское нападение и потребовать немедленного прекращения совершаемого Азербайджаном насилия», а в случае неудовлетворения требования оказать властям Нагорного Карабаха еще большую помощь, что может быть полным признанием легитимности этих властей.

Союз мэров сельских районов Франции также выступил с заявлением, в котором призвал Евросоюз взять на себя ответственность за прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе.

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