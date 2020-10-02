Макрон предложил Пашиняну и Алиеву «новый метод» возобновления переговоров

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в телефонных беседах с руководителями Армении и Азербайджана предложил новый метод возобновления переговоров по урегулированию карабахского конфликта в формате Минской группы ОБСЕ.

По словам Макрона, эти работы начнутся в пятницу вечером, учитывая, что Франция увеличила посреднические усилия в качестве страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

О чем идет речь, не сообщается.

Макрон также вновь призвал стороны конфликта к прекращению огня.

О телефонном разговоре премьер-министра Армении с президентом Франции сообщил также официальный Ереван. В распространенном пресс-службой премьер-министра РА сообщении, однако, о предложении Макрона не упоминается.