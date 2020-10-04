В Степанакерте есть разрушения, пострадавшие среди мирного населения – Арцрун Ованнисян

Степанакерт снова под ударами, есть разрушения, пострадавшие среди мирного населения, сообщает представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Ранее сообщалось, что столица Карабаха с 7:30 утра подвергается артиллерийскому обстрелу.

Президент Карабаха в свою очередь заявил, что азербайджанская армия продолжает наносить удары по мирному населению Степанакерта, используя системы «Полонез» и «Смерч». В то же время он предупредил, что крупные военные объекты, постоянно расположенные в крупных городах Азербайджана, отныне стали целями Армии обороны. За этим последовало заявление его пресс-секретаря о том, что «военный аэропорт Гянджи взлетел в воздух».