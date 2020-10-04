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Карабах

Карабахский лидер: Крупные военные объекты в крупных городах Азербайджана отныне стали целями Армии обороны

Араик Арутюнян

Как сообщает корреспондент Радио Азатутюн, уже более трех часов столица Карабаха Степанакерт находится под артиллерийским обстрелом ВС Азербайджана.

«Несмотря на многочисленные предупреждения, азербайджанская террористическая армия продолжает наносить удары по мирному населению Степанакерта, используя системы «Полонез» и «Смерч»», - сегодня на своей странице в Facebook написал карабахских лидер Араик Арутюнян.

«Крупные военные объекты, постоянно расположенные в крупных городах Азербайджана, отныне стали целями Армии обороны. Я призываю азербайджанское население как можно скорее покинуть эти города, чтобы избежать возможных потерь. Вся ответственность за это лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана», - написал Араик Арутюнян.

Отметим, что с 7:30 столица Карабаха Степанакерт находится под артиллерийским обстрелом ВС Азербайджана.

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