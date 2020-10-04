Карабахский лидер: Крупные военные объекты в крупных городах Азербайджана отныне стали целями Армии обороны

«Несмотря на многочисленные предупреждения, азербайджанская террористическая армия продолжает наносить удары по мирному населению Степанакерта, используя системы «Полонез» и «Смерч»», - сегодня на своей странице в Facebook написал карабахских лидер Араик Арутюнян.

«Крупные военные объекты, постоянно расположенные в крупных городах Азербайджана, отныне стали целями Армии обороны. Я призываю азербайджанское население как можно скорее покинуть эти города, чтобы избежать возможных потерь. Вся ответственность за это лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана», - написал Араик Арутюнян.

Отметим, что с 7:30 столица Карабаха Степанакерт находится под артиллерийским обстрелом ВС Азербайджана.