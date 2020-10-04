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Карабах

Таргетирование гражданского населения Арцаха является грубейшим нарушением международного гуманитарного права – МИД Армении

Здание МИД Армении в Ереване

Преднамеренное таргетирование гражданского населения и гражданских инфраструктур Нагорного Карабаха азербайджанским военно-политическим руководством является грубейшим нарушением международного гуманитарного права, и последний будет нести полную ответственность за это военное преступление, говорится в заявлении МИД Армении.

МИД Армении также подчеркивает, что Азербайджан совместно с Турцией и с массовым привлечением иностранных вооруженных террористов, перемещенных из Ближнего Востока, продолжает широкомасштабные военные действия против Карабаха.

«По городам Степанакерту и Мартакерту наносятся удары с применением тяжелой артиллерии и авиации», - напоминает внешнеполитическое ведомство Армении.

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