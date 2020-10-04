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Карабах

Вся ответственность за повышение напряженности в зоне конфликта лежит на азербайджанской стороне – пресс-секретарь Минобороны РА

Шушан Степанян

Как заявила Шушан Степанян, Армия обороны уже наносит мощные удары по важнейшим военным объектам, расположенным в глубоком тылу Азербайджана.

«Противник продолжает наносить удары из запрещенных видов оружия по мирным населенным пунктам, в том числе по карабахской столице Степанакерту».

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«Армия обороны Арцаха [Карабаха – ред.] уже наносит мощные удары по важнейшим военным объектам, расположенным в глубоком тылу Азербайджана. Вся ответственность за повышение напряженности в зоне конфликта еще на один градус лежит на азербайджанской стороне», - написала Шушан Степанян.

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