Вся ответственность за повышение напряженности в зоне конфликта лежит на азербайджанской стороне – пресс-секретарь Минобороны РА

«Противник продолжает наносить удары из запрещенных видов оружия по мирным населенным пунктам, в том числе по карабахской столице Степанакерту».

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«Армия обороны Арцаха [Карабаха – ред.] уже наносит мощные удары по важнейшим военным объектам, расположенным в глубоком тылу Азербайджана. Вся ответственность за повышение напряженности в зоне конфликта еще на один градус лежит на азербайджанской стороне», - написала Шушан Степанян.