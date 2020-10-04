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Карабах

Араик Арутюнян: После тяжелых боев Армия обороны улучшила свои позиции и подготовила почву для дальнейшего продвижения

Араик Арутюнян

«После тяжелых боев Армия обороны сегодня [3 октября] улучшила свои позиции, подготовив почву для дальнейшего продвижения», - написал президент Карабаха Араик Арутюнян на своей странице в Facebook около полуночи.

«Я продолжаю находиться на передовой, стоя рядом с нашими ребятами-героями. Они совершают подвиги, защищая Родину и все наши семьи. Одновременно я осуществляю оперативное управление республикой через соответствующие внедренные механизмы», - отметил Араик Арутюнян.

«После неудачи на фронте, Азербайджан стал активнее наносить удары по нашим мирным населенным пунктам, используя ракеты дальнего действия. Эти военные преступления получат адекватные ответы, и в этой связи мы предупреждаем власти Азербайджана в последний раз», - написал карабахский лидер.

«Мы победим и накажем преступников, которые угрожают нашему существованию?», - добавил Арутюнян.

Напомним, что о том, что он отправляется на передовую, Араик Арутюнян объявил в ночь со 2-го на 3-е октября.

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