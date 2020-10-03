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Карабах

Степанакерт призывает международное сообщество признать независимость Карабаха

Степанакерт призывает международное сообщество признать независимость Нагорного Карабаха.

«В создавшихся условиях международное признание Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] - это единственный действенный механизм для восстановления мира и безопасности в регионе», - говорится в заявлении МИД Нагорного Карабаха.

МИД Карабаха также отметил, что широкомасштабное вооруженное нападение Азербайджана на Карабах сопровождается серьезными нарушениями норм международного гуманитарного права, а также законов и обычаев, применяемых во время вооруженных конфликтов.

«В частности, азербайджано-турецкие вооруженные формирования преднамеренно обстреливают города, села и гражданские объекты Арцаха с целью терроризирования и уничтожения мирного населения. В результате их преступных действий есть многочисленные жертвы среди мирных граждан

Приветствуем усилия глав государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и международного сообщества в целом, направленные на немедленное прекращение вооруженной агрессии Азербайджана и деэскалацию напряженности. В то же время отмечаем, что все требования и призывы международного сообщества цинично отвергаются тройственным союзом Турции, Азербайджана и террористических организаций», - говорится в заявлении.

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