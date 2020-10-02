Пашинян и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел очередной телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении.

Cобеседники обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и развития в ходе боевых действий.

Премьер-министр поблагодарил за принципиальную и конструктивную позицию Франции о недопустимости развязывания войны. Стороны посчитали недопустимым участие иностранных боевиков-террористов в военных действиях.

Президент Франции подчеркнул важность немедленного прекращения военных действий и возобновления мирного процесса в русле заявления президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 1 октября 2020 года.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул недопустимость проникновения в регион Турции и спонсируемых ею террористов, подчеркнув, что восстановление региональной безопасности невозможно без устранения этих дестабилизирующих сил. В контексте установления мира Никол Пашинян подчеркнул важность тесного сотрудничества сопредседателей и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

