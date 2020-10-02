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30 лет объединению Германии: Восток – Запад

3 октября в Германии ежегодно отмечается национальный праздник – День германского единства. В этот день в 1990 году (спустя 11 месяцев после падения Берлинской стены) вступил в силу Договор об объединении, подписанный 31 августа 1990-го: Восточный Берлин и еще пять регионов бывшей ГДР вошли в состав ФРГ.

Как изменились они за 30 лет? Мы сравнили по некоторым из основных социально-экономических показателей (в оценках правительства ФРГ и Евростата) восточные регионы Германии с западными, а также с бывшими социалистическими странами Европы, входившими когда-то в состав Совета экономической взаимопомощи (СЭВ: 1949-1991 г.г.).
За минувшие 30 лет прежний разрыв между регионами Восточной и Западной Германии по многим показателям &ndash; как экономическим, так и уровня жизни &ndash; резко сократился. Например, доходы населения в восточных регионах Германии уже значительно превышают средний уровень для 27 стран Евросоюза. Вместе с тем, социологические исследования правительства страны показывают, что около 60% жителей восточных регионов еще ощущают себя гражданами &ldquo;второго сорта&rdquo;, и лишь менее 40% опрошенных считают&nbsp; воссоединение Германии &ldquo;успехом&rdquo;. А среди молодых поколений (&lt; 40 лет) таковых оказывается всего 20%.&nbsp;Это недовольство проявляется и в ходе всеобщих выборов последних лет, результаты которых на востоке и на западе страны сильно разнятся.&nbsp;
1 За минувшие 30 лет прежний разрыв между регионами Восточной и Западной Германии по многим показателям – как экономическим, так и уровня жизни – резко сократился. Например, доходы населения в восточных регионах Германии уже значительно превышают средний уровень для 27 стран Евросоюза.
Вместе с тем, социологические исследования правительства страны показывают, что около 60% жителей восточных регионов еще ощущают себя гражданами “второго сорта”, и лишь менее 40% опрошенных считают  воссоединение Германии “успехом”. А среди молодых поколений (< 40 лет) таковых оказывается всего 20%. Это недовольство проявляется и в ходе всеобщих выборов последних лет, результаты которых на востоке и на западе страны сильно разнятся. 
Один из ключевых показателей благосостояния &ndash; объем ВВП на душу населения. В 1990 году он составлял в регионах Восточной Германии 43% от уровня ФРГ, в 2018-ом &ndash; 75% и почти сравнялся со средним для 27 стран Европейского союза. При этом в общем объеме экономики ФРГ совокупная доля регионов Восточной Германии едва превышает 15%.&nbsp;
2 Один из ключевых показателей благосостояния – объем ВВП на душу населения. В 1990 году он составлял в регионах Восточной Германии 43% от уровня ФРГ, в 2018-ом – 75% и почти сравнялся со средним для 27 стран Европейского союза. При этом в общем объеме экономики ФРГ совокупная доля регионов Восточной Германии едва превышает 15%. 
Производительность труда в регионах Восточной Германии заметно превышает ее уровни почти во всех бывших соцстранах Европы, однако ни один из них, кроме Берлина, и до сих пор не достиг даже минимального уровня для регионов Западной Германии. Безработица на востоке страны за последние 15 лет сократилась почти в 3 раза, приблизившись к уровню западных регионов. При этом доля длительно безработных (&gt;12 месяцев) в регионах на востоке существенно выше.&nbsp;Эксперты не находят прямой связи между уровнями безработицы в отдельных регионах Германии и поддержки в них ультраправых политических партий. Тем не менее в регионах на востоке страны эта поддержка оказывается заметно большей, чем на западе.
3 Производительность труда в регионах Восточной Германии заметно превышает ее уровни почти во всех бывших соцстранах Европы, однако ни один из них, кроме Берлина, и до сих пор не достиг даже минимального уровня для регионов Западной Германии.
Безработица на востоке страны за последние 15 лет сократилась почти в 3 раза, приблизившись к уровню западных регионов. При этом доля длительно безработных (>12 месяцев) в регионах на востоке существенно выше. Эксперты не находят прямой связи между уровнями безработицы в отдельных регионах Германии и поддержки в них ультраправых политических партий. Тем не менее в регионах на востоке страны эта поддержка оказывается заметно большей, чем на западе.
Уровень текущих доходов населения в регионах Восточной Германии намного превышает уровни в других бывших соцстранах Европы, а средняя начисленная зарплата на востоке Германии превышает 82% от средней для регионов Западной Германии. Четверть века назад совокупные расходы госбюджета (включая полученные налоги на граждан) в расчете на каждого жителя в регионах Восточной Германии заметно превышали эти расходы на западе страны. Однако с тех пор этот разрыв постепенно сокращался и теперь уже оказывается минимальным.&nbsp;
4 Уровень текущих доходов населения в регионах Восточной Германии намного превышает уровни в других бывших соцстранах Европы, а средняя начисленная зарплата на востоке Германии превышает 82% от средней для регионов Западной Германии.
Четверть века назад совокупные расходы госбюджета (включая полученные налоги на граждан) в расчете на каждого жителя в регионах Восточной Германии заметно превышали эти расходы на западе страны. Однако с тех пор этот разрыв постепенно сокращался и теперь уже оказывается минимальным. 
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