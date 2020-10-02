30 лет объединению Германии: Восток – Запад

3 октября в Германии ежегодно отмечается национальный праздник – День германского единства. В этот день в 1990 году (спустя 11 месяцев после падения Берлинской стены) вступил в силу Договор об объединении, подписанный 31 августа 1990-го: Восточный Берлин и еще пять регионов бывшей ГДР вошли в состав ФРГ.



Как изменились они за 30 лет? Мы сравнили по некоторым из основных социально-экономических показателей (в оценках правительства ФРГ и Евростата) восточные регионы Германии с западными, а также с бывшими социалистическими странами Европы, входившими когда-то в состав Совета экономической взаимопомощи (СЭВ: 1949-1991 г.г.).



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