Арцрун Ованнисян заявил об обстрелах баллистическими ракетами

«Гражданские объекты обстреливаются также баллистическими ракетами. Вероятно, ракетами LORA».
Такую запись у себя на странице в Facebook сделал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
«Гражданские объекты обстреливаются также баллистическими ракетами. Вероятно, ракетами LORA».
Такую запись у себя на странице в Facebook сделал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
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