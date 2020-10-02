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Карабах

Арцрун Ованнисян заявил об обстрелах баллистическими ракетами

Арцрун Ованнисян

«Гражданские объекты обстреливаются также баллистическими ракетами. Вероятно, ракетами LORA».

Такую запись у себя на странице в Facebook сделал представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

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