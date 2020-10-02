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Карабах

Армения будет продолжать решительно противодействовать агрессии, будучи готовой работать для восстановления режима прекращения огня

Здание МИД Армении в Ереване

МИД Армении выступил с заявлением относительно совместного призыва лидеров стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Официальный Ереван приветствует тот факт, что страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ на уровне руководителей самым решительным образом осудили применение силы в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом говорится в заявлении МИД Армении.

«Армения последовательно отвергала и осуждала применение или угрозу применения силы со стороны Азербайджана, а также прямое участие Турции в боевых действиях против Армении и Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.]. Совместные агрессивные действия Азербайджана и Турции, а также вовлечение иностранных боевиков-террористов подрывают региональную безопасность и мир, значительно повышая риск крупномасштабной войны. Эта агрессия против Арцаха должна быть немедленно прекращена», - заявило внешнеполитическое ведомство Армении.

«Армения остается приверженной мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Мы будем продолжать решительно противодействовать этой агрессии против Арцаха, в то же время будучи готовыми работать со странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ в направлении восстановления режима прекращения огня, основанного на договоренностях 1994-1995 гг.», - говорится в заявлении.

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