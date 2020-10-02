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Карабах

ЕС призвал Турцию прекратить вмешательство в карабахский конфликт

Саммит ЕС в Брюсселе, 1 октября 2020 г.

«Не может быть ни военного решения конфликта, ни какого-либо внешнего вмешательства», - заявил Евросоюз.

Евросоюз призвал Турцию прекратить вмешательство в нагорно-карабахский конфликт и играть конструктивную роль для ослабления напряженности, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель по итогам первого дня саммита ЕС.

Президент Франции Эмманюэль Макрон после этой встречи заявил, что у Парижа есть точная информация о том, что Турция перебрасывает сирийских джихадистов-наемников в Азербайджан. Отвечая на вопрос журналиста об этом, глава Европейского совета сказал: «Да, мы хотим, чтобы внешнее вмешательство прекратилось, оно усложняет ситуацию».

По итогам саммита страны ЕС также приняли заявление, в котором вновь призвали стороны к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению переговоров для нахождения мирного и долгосрочного урегулирования конфликта.

«Не может быть ни военного решения конфликта, ни какого-либо внешнего вмешательства», - заявил Евросоюз, выразив поддержку Минской группе ОБСЕ.

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