Небензя: Противоборствующие стороны не спешат начать диалог

Российский дипломат намекнул на то, что противоборствующие стороны пока не спешат следовать призыву президентов России, США и Франции.

«Минская группа готова способствовать переговорам, но важное условие диалога - это готовность самих сторон. К сожалению, пока мы слышим определенные заявления, которые свидетельствуют о том, что этого пока нет. Надеемся, что заявление президентом государств-членов Минской группы изменит ситуацию», - заявил постпред России при ООН.

Говоря о поведении Анкары, Василий Небензя отметил: «Да, Турция однозначно поддерживает Азербайджан. Мы знаем это. Но это не значит, что мы на другой стороне и поддерживаем Армению против Азербайджана. Это не так. Мы поддерживаем справедливое урегулирование, мы поддерживаем прекращение огня, мы поддерживаем прекращение боевых действий».