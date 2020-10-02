Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Карабах

Небензя: Противоборствующие стороны не спешат начать диалог

Постпред России при ООН Василий Небензя (архив)

«Москва не видит готовности к диалогу со стороны Армении и Азербайджана», - заявил постпред России при ООН Василий Небензя накануне в ходе пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке по случаю начала российского председательства в Совете Безопасности в октябре.

Российский дипломат намекнул на то, что противоборствующие стороны пока не спешат следовать призыву президентов России, США и Франции.

«Минская группа готова способствовать переговорам, но важное условие диалога - это готовность самих сторон. К сожалению, пока мы слышим определенные заявления, которые свидетельствуют о том, что этого пока нет. Надеемся, что заявление президентом государств-членов Минской группы изменит ситуацию», - заявил постпред России при ООН.

Говоря о поведении Анкары, Василий Небензя отметил: «Да, Турция однозначно поддерживает Азербайджан. Мы знаем это. Но это не значит, что мы на другой стороне и поддерживаем Армению против Азербайджана. Это не так. Мы поддерживаем справедливое урегулирование, мы поддерживаем прекращение огня, мы поддерживаем прекращение боевых действий».

Back to top
XS
SM
MD
LG