COVID-19: За сутки в Армении выявлено 532 новых случая коронавируса, 187 человек выздоровели, 3 пациента скончались

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 2 октября число выздоровевших пациентов увеличилось на 187 и сейчас составляет 44 406.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 3 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 966.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 301 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 5709, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 300 224 (3897 за сутки).