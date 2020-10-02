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Карабах

Ночью обстановка была стабильно напряженной, утром боевые действия возобновились - Минобороны Карабаха

(архивная фотография)

Обстановка в зоне нагорно-карабахского конфликта ночью была «относительно стабильно напряженной». Об этом сегодня утром заявили в Министерстве обороны Карабаха.

«В некоторых направлениях продолжались перестрелки из артиллерии и стрелкового оружия. В оперативно-тактической обстановке существенных изменений не произошло», - говорится в сообщении.

«На данный момент боевые действия возобновились на всех направлениях линии фронта. Подразделения Армии обороны продолжают отражать все атаки противника, нанося ему урон в живой силе и военной технике», - отметили в Минобороны Карабаха.

В свою очередь, пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян сегодня утром на своей странице в Facebook написала: «Боевые действия вдоль границы Карабаха продолжаются. Попытки противника прорвать в отдельных частях оборону наших войск провалились».

Как сообщила Степанян, «около 07:55 подразделения ПВО армянских сил поразили 1 самолет и 1 беспилотник противника в северо-восточном направлении Карабаха».

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