Минобороны: Боевые действия вдоль границы Карабаха продолжаются

Как сообщила Степанян, «около 07:55 подразделения ПВО армянских сил поразили 1 самолет и 1 беспилотник противника в северо-восточном направлении Карабаха».
«Боевые действия вдоль границы Карабаха продолжаются. Попытки противника прорвать в отдельных частях оборону наших войск провалились», - заявила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян утром 2 октября.
Как сообщила Степанян, «около 07:55 подразделения ПВО армянских сил поразили 1 самолет и 1 беспилотник противника в северо-восточном направлении Карабаха».
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