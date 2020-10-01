Пашинян: «Почему Турция 100 лет спустя вернулась на Южный Кавказ? Продолжить Геноцид армян»

Это уже не просто вопрос Карабаха, это не только вопрос безопасности армянского народа, отметил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем посте в Facebook.

Он задал следующий вопрос: почему Турция 100 лет спустя вернулась на Южный Кавказ? А затем ответил на него: «Продолжить Геноцид армян».

«Но для Турции продолжение политики геноцида - это не только способ реализации своей ненависти к армянам, но и прагматичный вопрос. Армения и армяне Южного Кавказа - последнее препятствие для продолжения пути турецкой экспансии на север, юго-восток и восток и реализации имперской мечты.

Это уже не просто вопрос Карабаха, это не только вопрос безопасности армянского народа. Это теперь вопрос международной безопасности, и армянский народ защищает также международную безопасность, беря на себя, пожалуй, новейшую историческую миссию», - добавил премьер-министр Пашинян.