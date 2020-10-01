Заявление Совбеза ООН поставило точку в спекуляциях азербайджанских властей - МИД Карабаха

«Все попытки Баку и Анкары заручиться хоть какой-то международной поддержкой своих международно-противоправных деяний завершились полным провалом», - заявляет МИД Нагорного Карабаха, ссылаясь на закрытые дискуссии, проведенные 29 сентября в Совете Безопасности ООН относительно эскалации напряженности в зоне карабахского конфликта.

Напомним, Совет Безопасности ООН призвал стороны немедленно прекратить боевые действия в зоне карабахского конфликта и вернуться к конструктивным переговорам без каких-либо предусловий.

«Это заявление поставило окончательную точку в спекуляциях азербайджанских властей относительно своего мнимого права применить военную силу против Республики Арцах», - подчеркивает МИД Карабаха, отмечая, что «действия Азербайджана и Турции, которые угрожают международному миру и безопасности на Южном Кавказе, не могут оставаться без политико-правовых последствий».