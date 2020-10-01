Омбудсмен Карабаха: С момента возобновления боевых действий в Карабахе погибли 7 мирных жителей

С момента возобновления боевых действий в Карабахе погибли 7 мирных жителей, подвел итоги первого этапа миссии по сбору фактов омбудсмен Нагорного Карабаха.

Один малолетний ребенок, четыре женщины и один мужчина погибли во дворе своего дома, а 24-летний мужчина погиб в окрестностях села.

В результате артиллерийских обстрелов серьезно пострадал 31 мирный житель. Из них 23 получили ранения по месту жительства, шесть - в результате обстрела и поражения пассажирского транспортного средства при перемещении в относительно безопасное место, а два - в другом общественном месте.

Напомним, что еще один мирный житель погиб в результате действий ВС Азербайджана в Варденисском районе Армении.

Азербайджанская сторона сообщает о гибели с начала широкомасштабных боевых действий 27 сентября около десятка гражданских лиц и ранении еще трех десятков.